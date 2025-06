Iata: produzione carburanti sostenibili (Saf) raddoppierà in 2025

Nuova Delhi, 1 giu. (askanews) – La produzione di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) dovrebbe raddoppiare e raggiungerà i 2 milioni di tonnellate (2,5 miliardi di litri) pari allo 0,7% del consumo totale di carburante delle compagnie aeree nel 2025. Lo ha reso noto la Iata nel corso dell’81esimo Iata Agm a Nuova Delhi.

“Sebbene sia incoraggiante il fatto che la produzione di SAF dovrebbe raddoppiare fino a raggiungere i 2 milioni di tonnellate nel 2025 – ha fatto notare Willie Walsh, direttore generale della Iata – si tratta solo dello 0,7% del fabbisogno totale di carburante dell’aviazione. E anche questa quantità relativamente piccola aggiungerà 4,4 miliardi di dollari a livello globale alla bolletta del carburante. Il ritmo dei progressi nell’aumento della produzione e nell’incremento dell’efficienza per ridurre i costi deve essere accelerato”.

La maggior parte del SAF, spiega la Iata, si sta dirigendo verso l’Europa, dove i mandati dell’UE e del Regno Unito sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025. Inaccettabilmente, il costo del SAF per le compagnie aeree è ora raddoppiato in Europa a causa delle tariffe di conformità che i produttori o i fornitori di SAF stanno applicando. Per il milione di tonnellate di SAF che si prevede di acquistare per soddisfare i mandati europei nel 2025, il costo previsto ai prezzi di mercato attuali è di 1,2 miliardi di dollari. Si stima che le tasse di conformità aggiungano altri 1,7 miliardi di dollari oltre ai prezzi di mercato, un importo che avrebbe potuto abbattere altri 3,5 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. Invece di promuovere l’uso del SAF, i mandati europei in materia hanno reso il SAF cinque volte più costoso del carburante per aerei convenzionale.

“Questo – ha aggiunto Walsh – evidenzia il problema dell’implementazione di mandati prima che ci siano sufficienti condizioni di mercato e prima che vengano messe in atto misure di salvaguardia contro pratiche di mercato irragionevoli che aumentano il costo della decarbonizzazione”. L’aumento del costo della transizione energetica, già stimato in 4.700 miliardi di dollari, non dovrebbe essere l’obiettivo o il risultato delle politiche di decarbonizzazione. L’Europa deve rendersi conto che il suo approccio non funziona e trovare un’altra strada”,

Per sostenere lo sviluppo di un mercato SAF globale, la IATA ha lavorato su due iniziative: un registro SAF gestito dalla Civil Aviation Decarbonization Organization (CADO) che offre un sistema trasparente e standardizzato per tracciare gli acquisti, l’utilizzo e le riduzioni di emissioni associate ai SAF in conformità con le normative internazionali come il Carbon Offsetting Scheme for International Aviation (CORSIA) e l’Emissions Trading Scheme dell’UE. L’altra iniziativa è il SAF Matchmaker, che faciliterà l’approvvigionamento di SAF facendo coincidere le richieste di SAF delle compagnie aeree con le offerte di fornitura.

La Iata esorta i governi a concentrarsi su tre aree: Creare politiche più efficaci; sviluppare un approccio globale alla politica energetica che includa il SAF; garantire il successo del ‘CORSIA’ come unico meccanismo basato sul mercato per affrontare le emissioni di CO2 dell’aviazione internazionale.

L’India, una delle economie emergenti sulla scena mondiale, è il terzo consumatore di petrolio dopo Stati Uniti e Cina. L’India ha lanciato la Global Biofuels Alliance per posizionare i biocarburanti come chiave per la transizione energetica e la crescita economica. L’obiettivo è quello di raggiungere il 2% di miscela SAF per i voli internazionali entro il 2028, con politiche di sostegno come la garanzia dei prezzi, il sostegno al capitale per i nuovi progetti e gli standard tecnici. La IATA collaborerà con l’Associazione indiana dei produttori di zucchero e bioenergia (ISMA) e con Praj Industries Limited, per fornire indicazioni sulle migliori pratiche globali per la valutazione del ciclo di vita dell’uso delle materie prime nel Paese. Come terzo mercato mondiale dell’aviazione civile, l’India può rafforzare la sua leadership nei biocarburanti con l’adozione accelerata del SAF attraverso politiche progressive.