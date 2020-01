Iavarone: “Il Napoli paga l’essere stato costruito male. Ci sono tanti problemi”

Il giornalista Toni Iavarone ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Canale 8.

Il Napoli paga l’essere stato costruito malissimo, i risultati sono una conseguenza anche se gli azzurri si fanno male da soli. Serviva un attaccante abile a fare gol. Un bomber vero. Parliamo di un gruppo che per potenziale era in grado di fare 80-90 punti ogni anno, e questa stagione si trova invece a dover sgomitare a metà classifica, con uno stadio vuoto e tanti problemi. Lozano? Può essere sia stato boicottato per via del suo prezzo, il più alto nella storia partenopea, come successe a Vargas e Datolo ma questo non giustifica le sue prestazioni.