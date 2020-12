Ibra come lo Yeti! Si dimena completamente nudo in un mare di neve! – VIDEO

Com’è noto, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso del prossimo festival di Sanremo. La rassegna si terrà dal 2 al 6 marzo, così come preannunciato dal conduttore nonché direttore artistico, Amadeus. Il centravanti svedese del Milan sarà ospite in tutte e cinque le serate della kermesse. In quei giorni è prevista una sola partita per formazione guidata da Stefano Pioli. Il prossimo tre di febbraio, i rossoneri se la vedranno con l’Udinese. Anche Zlatan ha annunciato il lieto evento attraverso il suo profilo instagram.

Ibra “domina” sulle nevi

Il campione si gode la pausa natalizia in Svezia e pubblica su instagram un video che non a torto possiamo definire “alla Zlatan” (il contributo è in allegato a quest’articolo). Questa la didascalia pubblicata dal campione: “Zanremo ci siamo “…perché sanremo e’ Zanremo…” Qui lo vediamo mentre corre completamente nudo sulla neve. Come un novello Yeti! Insomma, Ibra non smette mai di ricordarci quanto madre natura sia stata generosa con lui. Guardare per credere.

