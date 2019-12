Ibra-Milan, lo svedese ha detto sì

Ore decisive per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L’attaccante svedese, svincolato dopo l’esperienza negli Stati Uniti con la maglia dei Los Angeles Galaxy, sembra aver riaperto le porte ad un ritorno in rossonero e dopo aver chiesto 48 ore di tempo alla dirigenza del ​Milan sembra aver finalmente accettato la proposta del duo Maldini – Boban. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti ci sarebbe stato un importante riavvicinamento tra i due dirigenti e il fuoriclasse nelle… continua a leggere sul sito di riferimento