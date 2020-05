Ibrahimovic, attesa per gli esami dopo l’infortunio: come può cambiare il Milan senza Zlatan? Le opzioni

Campanello dall’arme in casa Milan: nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic si è fermato in allenamento per un infortunio al polpaccio destro e rischia di stare fuori a lungo. Molto dolorante, è uscito dal campo zoppicando: in un primo momento s’è temuto per il tendine di Achille, ma dovrebbe trattarsi “soltanto” di una seria lesione muscolare (stiramento o, peggio, strappo) che verrà ufficializzato dopo gli esami di oggi. Ma Ibra rischia di terminare la stagione (in caso di ripartenza) in… continua a leggere sul sito di riferimento