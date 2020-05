Ibrahimovic è tornato in Italia: quarantena e allenamenti. I dettagli sull’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic è atterrato all’aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio di oggi a bordo di un jet privato, rispondendo così presente alla convocazione del Milan dopo un lungo periodo trascorso in Svezia per allenarsi. Come riportato da calciomercato.com, il fuoriclasse rossonero osserverà quindici giorni di isolamento forzato per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus, ma potrà comunque allenarsi individualmente presso il centro sportivo di Milanello, dove soggiornerà durante… continua a leggere sul sito di riferimento