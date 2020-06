Ibrahimovic è tornato in Italia! Zlatan fissa un obiettivo per il ritorno in campo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante in forza al Milan, è da poco atterrato all’aeroporto di Malpensa, con un volo privato proveniente dalla Svezia. Il bomber svedese è tornato in Italia dopo avere trascorso qualche giorno in compagnia della famiglia e degli amici. Il calciatore non potrà prendere parte alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus perché infortunato (il giocatore era comunque stato anche appiedato da Giudice Sportivo per un turno, ndr). Nelle prossime 48 ore, come riporta la… continua a leggere sul sito di riferimento