Ibrahimovic, nonostante Pioli il futuro è ancora un rebus. Lui aspetta e il Milan prende tempo…

La sua fantastica doppietta in casa del Sassuolo ha permesso al Milan di proseguire la sua rincorsa all’Europa League. Ma oltre ad un bottino di reti che continua a rimpinguarsi, per Zlatan Ibrahimovic resta ancora l’incertezza sul futuro. US Sassuolo v AC Milan – Serie A Nonostante il rinnovo biennale di Stefano Pioli, che resterà sulla panchina rossonera fino al 2022 (almeno secondo contratto), proprio il tecnico che ha avallato il suo ritorno in Italia e che, ogni volta che può, lo schiera… continua a leggere sul sito di riferimento