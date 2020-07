Ibrahimovic “Potrebbero essere le mie ultime partite al Milan”

“I tifosi potrebbero non vedermi più live. Che vuol dire? Leggete tra le righe”. Così Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro dopo la vittoria del Milan contro la Juventus, ipotizzando un addio ai rossoneri e forse anche al calcio giocato. “Se resto qui? Vediamo, ho ancora un mese per divertirmi. Poi ci sono cose che stanno succedendo di cui non siamo in controllo – ha spiegato lo svedese ai microfoni di Dazn – Mi dispiace per i tifosi perché potrebbe essere l’ultima volta che mi vedono live”. Ibrahimovic si è poi soffermato sulla stagione del Milan, in grande crescita da quando è arrivato lo svedese in inverno.

