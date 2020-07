Ibrahimovic stende il Sassuolo e porta il Milan in Europa

Show di Ibrahimovic al Mapei Stadium. Il Milan vince sul campo del Sassuolo per 2-1 grazie a una doppietta dell’asso svedese, conquistando la matematica qualificazione alla prossima Europa League. Il nuovo obiettivo per i rossoneri, adesso, diventa piazzarsi davanti alla Roma per evitare i turni preliminari della seconda competizione Uefa per prestigio. Una sconfitta che per i neroverdi, in gol con il solito Caputo dal dischetto, non cancella l’ottimo periodo vissuto dopo il lockdown: il Sassuolo può pensare con fiducia alla prossima stagione per un ulteriore salto di qualità. I rossoneri approcciano meglio al match e piantano le tende nell’area dei neroverdi,

