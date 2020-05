Ibrahimovic torna a Milanello e lancia un messaggio: “Se non ti piace giocare con un vincente, allora non giocare”

Zlatan Ibrahimovic ha lanciato un messaggio questa mattina sul suo profilo Twitter. Tornato in Italia ieri sera per trascorrere l’isolamento a Milanello, l’attaccante svedese su Instagram cita il monologo di Michael Jordan nel settimo episodio della docu-serie ‘The Last Dance’: “Ora sapete com’è giocare con un vincente. O vi piace o non vi piace. E se non vi piace, allora non giocate”. Nice to see The Last Dance. Now you see how it is to play with a Winner. Either you like it or not. If not… continua a leggere sul sito di riferimento