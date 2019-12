Icardi batte il record di Ibra e dichiara: “Un orgoglio segnare la storia del PSG”

L’avventura di Icardi a Parigi è iniziata come meglio non poteva. L’ex ​Inter, infatti, ha già battuto un record. Icardi è il giocatore più veloce nella storia del PSG a segnare 10 gol, battendo Ibrahimovic. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Riportate da sportmediaset.it, ecco le sue dichiarazioni: “E’ un orgoglio segnare la storia di una squadra come il PSG. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un’opzione per i miei compagni di squadra… continua a leggere sul sito di riferimento