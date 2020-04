Icardi-Juve, 4 strade aperte. Paratici fa sul serio per Maurito: i dettagli

​​Mauro Icardi è in cima alla lista degli obiettivi della ​Juventus. Il centravanti argentino piace a Fabio Paratici e in estate potrebbe arrivare il sì definitivo per il matrimonio tra Maurito e la Vecchia Signora. La Juve continua a pensare anche a Milik, Gabriel Jesus e Kane ma Icardi sembra essere il primo nome inserito sulla lista della spesa bianconera. Secondo il Corriere Torino, il club bianconero ha pronto un piano per ingaggiare il giocatore ancora di proprietà dell’Inter. Serve la… continua a leggere sul sito di riferimento