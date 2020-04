Calciomercato Napoli | L’azzurro nel futuro di Mauro Icardi? L’ipotesi è tornata di gran moda nella giornata di ieri, rilanciata da Milano. E’ noto che l’argentino sia un pallino di mercato del presidente Aurelio De Laurentiis, che più riprese in passato ha provato a convincere Wanda Nara, la moglie-agente dell’argentino. L’interesse non si è mai concretizzato in una trattativa vera e propria con l’Inter, che non avrebbe voluto rinforzare una diretta concorrente. Per questo motivo in estate il trasferimento è stato in direzione Francia, al Paris Saint-Germain. Un prestito oneroso da 5 milioni più un riscatto fissato a 65 da pagare a fine stagione. Il PSG, però, non sembra orientato a pagare tale cifra, poco convinto dalle prestazioni dell’attaccante.

Icardi – Napoli, l’entourage fa chiarezza

Il giornalista Diego De Luca ha riportato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le dichiarazioni dell’entourage di Icardi. Ecco quanto è stato risposto dai procuratori dell’ex capitano dell’Inter: “E’ ancora presto per parlare di un interessamento del Napoli”.

SEGUICI SU INSTAGRAM PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Icardi, l’entourage: “Troppo presto per parlare di un interesse del Napoli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento