ICE a Milano-Cortina, Tajani: “Non si occuperà di ordine pubblico per le strade”

ROMA – “Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l’ordine pubblico in mezzo alla strada. Vengono a collaborare nelle sale operative”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti sulla presenza di agenti dell’Ice americana in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il ministro è intervenuto a margine della cerimonia per il Giorno della Memoria al Quirinale e ha precisato che sul tema è previsto un confronto istituzionale: “Oggi ci sarà un incontro tra il ministro Piantedosi e l’ambasciatore americano per chiarire questo”.

L’INCONTRO CON GLI USA

Tajani ha ribadito che il coinvolgimento degli agenti statunitensi avrebbe esclusivamente una funzione di supporto tecnico e di cooperazione, escludendo un loro impiego diretto nelle attività di sicurezza sul territorio durante i Giochi.

SALA: “IL GOVERNO RIPENSI ALLA SCELTA”

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che a SkyTg24 ha espresso perplessità sull’operazione: “Siamo ancora in tempo, invito il governo a ripensarci”.

Sala ha poi aggiunto una critica sul metodo con cui la decisione sarebbe emersa: “Da quello che sembra emergere Piantedosi non lo sapeva nemmeno, sembra che i media abbiano aiutato il ministro a capire che stava arrivando l’Ice. Quindi decisamente male”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it