ice-conferma:-nostri-agenti-in-italia-per-i-giochi-olimpici-invernali

Roma, 27 gen. (askanews) – Agenti della controversa agenzia federale anti-immigrazione ICE, al centro delle polemiche negli Usa per i suoi metodi e per l’uccisione di due cittadini statunitensi a Minneapolis, saranno inviati in missione in Italia in occasione dei Giochi olimpici invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Lo ha confermato oggi un portavoce dell’agenzia all’Afp.

In una nota, l’agenzia ha spiegato che “durante i Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell’ICE sosterrà il servizio di sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato degli Stati uniti, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali”.