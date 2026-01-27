martedì, 27 Gennaio , 26

Australian Open, De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende: cos’è successo

(Adnkronos) - Warning, con polemica, agli Australian Open...

Swiatek non ha il pass, la sicurezza non la fa passare: disavventura agli Australian Open

(Adnkronos) - Iga Swiatek 'bloccata' agli Australian Open...

Zverev e la fondazione contro il diabete: “Voglio aiutare e fare la differenza”

(Adnkronos) - Alexander Zverev cuore d'oro agli Australian...

Social vietati ai minori di 15 anni, dall’Australia al Regno Unito: cosa fanno gli altri Paesi

(Adnkronos) - L'esigenza di tutelare la sicurezza dei...
ice-conferma:-nostri-agenti-in-italia-per-i-giochi-olimpici-invernali
ICE conferma: nostri agenti in Italia per i Giochi olimpici invernali

ICE conferma: nostri agenti in Italia per i Giochi olimpici invernali

AttualitàICE conferma: nostri agenti in Italia per i Giochi olimpici invernali
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 gen. (askanews) – Agenti della controversa agenzia federale anti-immigrazione ICE, al centro delle polemiche negli Usa per i suoi metodi e per l’uccisione di due cittadini statunitensi a Minneapolis, saranno inviati in missione in Italia in occasione dei Giochi olimpici invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Lo ha confermato oggi un portavoce dell’agenzia all’Afp.

In una nota, l’agenzia ha spiegato che “durante i Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell’ICE sosterrà il servizio di sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato degli Stati uniti, così come il Paese ospitante, per valutare e mitigare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.