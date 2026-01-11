“Ice Games”: da 12 gennaio in Valle Aurina sfida di sculture di ghiaccio

Milano, 11 gen. (askanews) – Dal 12 al 15 gennaio il comprensorio sciistico del Klausberg Skiworld Ahrntal ospita la 16esima edizione degli “Ice Games”, il concorso internazionale di scultura su ghiaccio che ogni inverno richiama artisti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si svolge a 2.500 metri di altitudine, nell’area della stazione montana K2, nel cuore dell’area vacanze Valle Aurina (Bolzano), la valle più a Nord d’Italia, tra le cime innevate dell’Alto Adige.

Per quattro giorni grandi blocchi di ghiaccio e neve, ciascuno di tre metri per lato, vengono trasformati in opere d’arte direttamente sulle piste. Gli scultori lavorano all’aperto utilizzando strumenti come piccozze, seghe, martelli e lime, mentre sciatori e visitatori possono assistere dal vivo a tutte le fasi del processo creativo, seguendo l’evoluzione delle sculture durante l’intera giornata, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio.

Il tema dell’edizione 2026 si ispira alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e ruota attorno ai concetti di movimento, energia e sfida sportiva. Le squadre internazionali sono chiamate a interpretare questi elementi attraverso forme scolpite nel ghiaccio con precisione tecnica e sensibilità artistica, in un confronto che unisce competizione e spettacolo. Al termine della manifestazione le opere vengono valutate da una giuria di esperti, affiancata anche dal giudizio del pubblico.

Le sculture realizzate restano visibili sulle piste del Klausberg anche dopo la conclusione dell’evento, trasformando la montagna in una galleria d’arte a cielo aperto che accompagna la stagione invernale fino ai primi segni del disgelo primaverile. L’accesso all’area delle sculture è libero e consente sia agli sciatori sia ai visitatori di avvicinarsi alle opere e osservarle da vicino.

