ice-nel-minnesota,-trump-pronto-a-ridurre-contingente.-attacco-a-pretti:-“era-agitatore”

(Adnkronos) – L’Amministrazione di Donald Trump è pronta a “ridurre” il contingente Ice nel Minnesota se ci sarà cooperazione da parte del governo locale, dopo l”uccisione di Alex Pretti e Renee Good.

Lo ‘zar’ del controllo delle frontiere Tom Homan ha anticipato, in una conferenza stampa a Minneapolis, la sua intenzione di continuare l’operazione contro l’immigrazione ma ha precisato di voler perseguire una “cooperazione di buon senso che ci consenta di diminuire gli agenti che abbiamo qui”. “Non stiamo rinunciando in alcun modo alla nostra missione. La stiamo solo rendendo più efficace”, ha aggiunto.

Trump ha intanto parlato di Pretti, l’infermiere ucciso mentre cercava di aiutare una donna aggredita da agenti dell’Ice, come di un “agitatore e forse un insorto”.

“Le sue quotazioni sono scese con un video appena diffuso in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e in controllo della situazione”, ha scritto Trump su Truth. Il video a cui si riferisce il presidente mostra Pretti in uno scontro con gli agenti federali una decina di giorni prima della sua uccisione.