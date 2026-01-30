venerdì, 30 Gennaio , 26

Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

(Adnkronos) - Il Pentagono ha presentato al presidente...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...

Via parte delle sanzioni Usa, Venezuela apre settore petrolio a investitori privati

(Adnkronos) - Il Venezuela riforma il settore petrolifero...
ice-nel-minnesota,-trump-pronto-a-ridurre-contingente.-attacco-a-pretti:-“era-agitatore”
Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

DALL'ITALIA E DAL MONDOIce nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: "Era agitatore"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Amministrazione di Donald Trump è pronta a “ridurre” il contingente Ice nel Minnesota se ci sarà cooperazione da parte del governo locale, dopo l”uccisione di Alex Pretti e Renee Good.  

Lo ‘zar’ del controllo delle frontiere Tom Homan ha anticipato, in una conferenza stampa a Minneapolis, la sua intenzione di continuare l’operazione contro l’immigrazione ma ha precisato di voler perseguire una “cooperazione di buon senso che ci consenta di diminuire gli agenti che abbiamo qui”. “Non stiamo rinunciando in alcun modo alla nostra missione. La stiamo solo rendendo più efficace”, ha aggiunto.  

Trump ha intanto parlato di Pretti, l’infermiere ucciso mentre cercava di aiutare una donna aggredita da agenti dell’Ice, come di un “agitatore e forse un insorto”.  

“Le sue quotazioni sono scese con un video appena diffuso in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e in controllo della situazione”, ha scritto Trump su Truth. Il video a cui si riferisce il presidente mostra Pretti in uno scontro con gli agenti federali una decina di giorni prima della sua uccisione.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.