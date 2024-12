Ics Maugeri e Università di Pavia promuovono il master per la cura del paziente ‘fragile’

ROMA – La fragilità è una condizione sempre più centrale nel panorama sanitario contemporaneo. Secondo i dati del report Passi d’Argento 2022-2023 riguarda il 17% della popolazione, con un’incidenza maggiore con il progredire dell’età: è fragile il 9% dei 65-74enni e raggiunge il 33% fra gli ultra 85enni. Si definisce fragile un paziente che presenta una maggiore vulnerabilità, sia in termini di salute complessiva sia in termini di perdita funzionale nella sfera fisica, psichica e sociale, tendenzialmente affetto da malattie croniche complesse e disabilità, con presenza di comorbilità, instabilità clinica, politerapia e con ridotta autosufficienza.

Una situazione complessa che mette alla prova i modelli organizzativi esistenti e sottolinea l’importanza di figure professionali capaci di garantire una continuità delle cure e un uso appropriato delle risorse.In questo contesto nasce il Master di II livello in “Prevenzione, Cura e Riabilitazione del Paziente Fragile”, attivato dall’Università degli Studi di Pavia in collaborazione con Maugeri, con l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati che impieghino approcci innovativi, sostenibili e centrati sulla persona nella la gestione del paziente fragile.Il Master si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita della fragilità e delle sue implicazioni cliniche, organizzative e sociali. Il percorso formativo, della durata di un anno, prevede 1500 ore complessive e il conseguimento di 60 CFU.

Il percorso di specializzazione si articola in lezioni frontali e a distanza con stage pratici e tirocinio obbligatorio, consentendo ai partecipanti di applicare sul campo le conoscenze acquisite nella definizione e valutazione della fragilità, nell’applicazione di modelli clinici e organizzativi per la gestione integrata, aspetti nutrizionali e farmaco-tossicologici, fragilità nelle principali specialità mediche e approcci tecnologici avanzati, tra cui l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca.I laureati saranno così in grado di intervenire nei diversi contesti della gestione del paziente fragile, sviluppando e coordinando percorsi clinici in strutture sanitarie ospedaliere e territoriali: Unità Operative di Medicina Interna, Geriatria, Cure Palliative e Riabilitazione; Direzioni Sanitarie; Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Case della Comunità; Medicina Territoriale. Questa specializzazione non solo risponde alle esigenze attuali, ma prepara i professionisti a un ruolo cruciale in un sistema sanitario che, negli anni a venire, dovrà sempre più confrontarsi con l’aumento dell’aspettativa di vita, delle patologie croniche e delle condizioni di fragilità.

Il corso è riservato a medici iscritti all’Ordine e abilitati alla professione, con un numero massimo di 15 posti disponibili per garantire una formazione di qualità. Il periodo di svolgimento è previsto da febbraio a ottobre 2025, con modalità di frequenza blended.ICS Maugeri mette a disposizione borse di studio a copertura dell’intero valore del Master per i candidati più meritevoli. Maggiori informazioni consultando il sito dell’Università di Pavia: https://portale.unipv.it/it/didattica/post- laurea/master-universitari/offerta-master-e-corsi-di-perfezionamento/prevenzione-cura-e-riabilitazione- del-paziente-fragile oppure contattando la segreteria organizzativa presso ICS Maugeri all’indirizzo monica.lorenzoni@icsmaugeri.it, o chiamando il numero 0382.593212.

