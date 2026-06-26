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Ict, Sielte aderisce a dichiarazione ‘Volta’ per calcolo quantistico e sovrano
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Ict, Sielte aderisce a dichiarazione ‘Volta’ per calcolo quantistico e sovrano

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(Adnkronos) – Sielte aderisce alla Dichiarazione ‘Volta’ per le Infrastrutture quantistiche, di intelligenza artificiale e di calcolo sovrano. A sottoscrivere il documento per Sielte, nell’ambito della World Tech Conference, è stato Luigi Piergiovanni, direttore tecnico-commerciale dell’azienda. 

La Dichiarazione, promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dal Centro Nazionale Volta (Cnv), dal National Quantum Science and Technology Institute (Nqsti) e da Q-Alliance, sancisce la nascita del Volta Forum per il Calcolo Quantistico e Sovrano, una piattaforma permanente di collaborazione dedicata a favorire il dialogo tra ricerca, industria, pubbliche amministrazioni e stakeholder internazionali, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione tecnologica e rafforzare la sovranità digitale europea. 

L’iniziativa punta a promuovere la cooperazione in ambiti strategici quali il calcolo quantistico, le comunicazioni quantistiche, la crittografia post-quantistica, l’intelligenza artificiale, l’high performance computing, le infrastrutture digitali sicure, il trasferimento tecnologico e la formazione delle competenze necessarie ad affrontare le sfide della trasformazione digitale. 

 

“Con la firma della Dichiarazione Volta, Sielte conferma il proprio impegno verso l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di soluzioni destinate a trasformare profondamente interi settori economici e industriali. Le tecnologie quantistiche, insieme all’intelligenza artificiale e alle nuove infrastrutture di calcolo avanzato, rappresentano infatti uno dei principali fattori abilitanti della competitività futura, grazie alle loro potenziali applicazioni nei campi delle telecomunicazioni, della cybersicurezza, della gestione dei dati, dell’energia, della manifattura avanzata e dei servizi digitali” ha dichiarato Luigi Piergiovanni (Sielte). 

La firma della Dichiarazione è avvenuta nell’ambito della World Tech Conference, organizzata da Micromegas presso Allianz MiCo di Milano. Nel corso della manifestazione, Luigi Piergiovanni è intervenuto anche al panel ‘Le Reti che Governano il Futuro – Dalle infrastrutture tlc alla nuova architettura digitale del Paese’, promosso da Asstel e dedicato al ruolo delle reti di telecomunicazione e delle infrastrutture digitali nella costruzione del sistema economico e produttivo del futuro. 

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