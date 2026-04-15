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Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

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(Adnkronos) – Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all’Aia dove sta scontando una condanna all’ergastolo, avrebbe avuto un ictus e le sue condizioni di salute sarebbero delicate, ha dichiarato il figlio alla televisione pubblica serbo-bosniaca. Mladic è stato condannato all’ergastolo da un tribunale delle Nazioni Unite nel 2017 per genocidio e crimini di guerra durante la guerra in Bosnia negli anni ’90. Il comandante militare serbo-bosniaco in tempo di guerra, noto come il “Macellaio di Bosnia”, è stato giudicato colpevole in particolare per il suo ruolo nell’assedio di Sarajevo e nel massacro di Srebrenica del 1995, in cui furono uccisi 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci, un evento che la giustizia internazionale ha riconosciuto come genocidio.  

Il figlio Darko Mladic ha dichiarato alla televisione Rtrs di aver ricevuto le prime informazioni sulla salute del padre venerdì, dopo essere stato contattato da un medico autorizzato dalle Nazioni Unite che ha spiegato “che ritengono si sia trattato di un ictus silenzioso, che era stato portato in un ospedale civile e poi riportato (in prigione) dopo scansioni ed esami” 

Secondo Darko Mladic, le condizioni del padre peggiorano quotidianamente. “La situazione è molto grave”. La famiglia sta ancora aspettando la documentazione medica dall’Aia affinché i medici serbi possano esaminare quanto accaduto, ha affermato. “Non c’è motivo per cui non ce la diano… Questi sono i suoi diritti fondamentali”, ha sottolineato. La famiglia spera che a Mladic, 83 anni secondo i documenti del tribunale delle Nazioni Unite, possa essere permesso di ricevere cure in Serbia, ha aggiunto il figlio. 

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