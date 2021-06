ICU occupancy rate drops, but situation is still critical

by João Marcelo

SAO PAULO – The ICU occupancy rate in Brazil is the lowest since February, according to data from the weekly survey carried out by Fiocruz’s Covid-19 Observatory (Oswaldo Cruz Foundation). However, specialists at the institute, which is a national reference in health and produces one of the vaccines applied in the country, warn that this scenario may change now with the arrival of winter.

Most states had a drop in occupancy rate. In 12 states, the value dropped by at least 5 percentage points. Even so, 14 states and the Federal District have more than 80% occupation, a value considered critical.

In an article published by the newspaper O Globo, experts assessed that the lower burden on hospitals may be related to the impact of vaccination on reducing hospitalizations for older elderly people, even though the proportion of the immunized population is not enough to contain the advance of pandemic.

Margareth Portela, responsible for collecting the survey data, told O Globo that, despite the improvement, the scenario is still worrying. “We are going from very bad to bad. As we are not in a comfortable situation, if there is an increase in cases, the occupation could also increase in the coming weeks, and we do not have enough relief in the health system to incorporate them easily.” said the researcher.

The Ministry of Health confirmed over 115,228 cases of covid-19 this Wednesday, the 23rd. With the new cases, the total number of infected in Brazil reaches approximately 18.2 million. It is the largest number of new cases daily since the beginning of the pandemic. Until then, the record had been on March 25, which was 100,158 diagnoses.

In São Paulo, Governor João Doria announced on Thursday that he would extend the transitional phase of the restriction measures, due to the increase in cases, hospitalizations and deaths due to Covid-19.

MENO TERAPIE INTENSIVE OCCUPATE IN BRASILE, MA INVERNO AUSTRALE PREOCCUPA

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – I letti di terapia intensiva in Brasile non erano così liberi da febbraio, secondo un sondaggio condotto dall’Osservatorio Covid-19 di Fiocruz (Fondazione Oswaldo Cruz). Gli specialisti dell’istituto, che è un punto di riferimento nazionale in campo sanitario e produce uno dei vaccini impiegati nel Paese, avvertono tuttavia che questo scenario potrebbe cambiare ora con l’arrivo dell’inverno.La maggior parte degli Stati ha osservato un calo del tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva: in 12 Stati si è scesi di almeno cinque punti percentuali. Anche così, i restanti 14 Stati e il Distretto federale hanno più dell’80% dei letti occupati, un valore considerato “critico”. In un articolo pubblicato dal quotidiano O Globo, gli esperti hanno riferito che la riduzione del carico di lavoro per gli ospedali può essere correlato all’impatto della vaccinazione, a partire dal calo nei ricoveri degli anziani, anche se la quota della popolazione immunizzata è ritenuta insufficiente per contenere l’avanzata della pandemia.Margareth Portela, responsabile della raccolta dei dati dell’indagine Fiocruz, ha dichiarato a O Globo che, nonostante il miglioramento, lo scenario è ancora preoccupante. “Andiamo di male in peggio. Se c’è un aumento dei casi, anche il tasso di letti disponibili in terapia intensiva potrebbe ridursi entro le prossime settimane e il sistema sanitario non è in condizione di poter rispondere facilmente a questa sfida”.Il ministero della Salute ha confermato oltre 115.228 casi di Covid-19 mercoledì, 23 giugno. Con i nuovi casi, il numero totale di contagiati in Brasile ha raggiunto quota 18,2 milioni. Si tratta del maggior numero di nuovi casi giornalieri dall’inizio della pandemia. Finora, il record era stato raggiunto il 25 marzo, con 100.158 nuovi casi positivi. A San Paolo, il governatore João Doria ha annunciato che estenderà le misure di restrizione, a causa dell’aumento dei casi, dei ricoveri e dei decessi dovuti al Covid-19.

TAXA DE OCUPAÇÃO DE UTIS CAI, MAS SITUAÇÃO AINDA É CRÍTICA

por João Marcelo

SAO PAULO – A taxa de ocupação de UTIs no Brasil é a menor desde fevereiro de acordo com dados do levantamento semanal feito pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz(Fundação Oswaldo Cruz). Entretanto, especialistas do instituto, que é referência nacional em saúde e produz uma das vacinas aplicadas no país, alertam que esse cenário pode mudar agora com a chegada do inverno.

A maioria dos Estados teve queda na taxa de ocupação. Em 12 estados, o valor caiu ao menos 5 pontos percentuais. Ainda assim, 14 estados e o Distrito Federal têm ocupação superior a 80%, valor considerado crítico.

Em matéria publicada pelo jornal O Globo, especialistas avaliaram que o quadro de menor sobrecarga nos hospitais pode ter relação com o impacto da vacinação na redução das internações dos idosos mais velhos, ainda que a proporção da população imunizada não seja suficiente para conter o avanço da pandemia.

Margareth Portela, responsável pela coleta dos dados do levantamento, disse ao O Globo que, apesar da melhora, o cenário ainda é preocupante. “Estamos saindo do muito ruim para o ruim. Como não estamos em uma situação confortável, se há aumento de casos, pode aumentar também a ocupação nas próximas semanas, e não temos um alívio suficiente no sistema de saúde para incorporá-los facilmente.” afirmou a pesquisadora.

O Ministério da Saúde confirmou mais 115.228 casos de covid-19 nesta quarta-feira, dia 23. Com os novos casos, o total de infectados no Brasil chega a aproximadamente 18,2 milhões. É o maior número de novos casos diários desde o início da pandemia. Até então, o recorde havia sido em 25 de março, que foram 100.158 diagnósticos.

Em São Paulo, o governador João Doria anunciou na quinta-feira, dia 23, que iria prorrogar a fase de transição das medidas de restrição, devido ao aumento de casos, internações e óbitos por Covid-19.

