Idealista: solo 38% case italiane può installare colonnine auto elettriche

Basse percentuali a Milano (15%) e Roma (21%)

Milano, 12 mar. (askanews) – In Italia quasi 2 abitazioni su 3 (62%) non dispongono di un garage in cui installare i sistemi di ricarica per veicoli elettrici, cosa che rende difficile una diffusione per l’uso quotidiano. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato da idealista, il portale immobiliare, che ha analizzato 1,3 milioni di annunci immobiliari pubblicati nel suo database per tutto il 2023, contando quelli che dichiaravano di avere un posto auto.

Secondo lo studio, ci sono 51 aree provinciali che superano la media nazionale del 38% di abitazioni dotate di garage o posti auto adatti all’installazione di un sistema di ricarica, con le percentuali di penetrazione più alte nelle province venete di Padova (69%) e Treviso (67%). Seguono da vicino Modena con il 63%, Mantova e Vicenza (entrambe 61%), mentre Forlì-Cesena raggiunge il 60%. Altre 16 province contano almeno la metà delle abitazioni attrezzabili con connettori per la ricarica dei veicoli elettrici racchiuse in una forchetta compresa tra il 59% di Verona e il 50% di Venezia. All’opposto le province con una minore presenza di abitazioni con garage per veicoli elettrici sono Palermo (15%), Trieste (16%) e Reggio Calabria (17%). Percentuali sotto la media nazionale anche per Roma e Milano, che si attestano rispettivamente al 23% ed il 32% del parco abitativo disponibile in vendita.

Padova (68%) e Treviso (65%) guidano anche la graduatoria dei centri capoluogo con la maggiore disponibilità di abitazioni con posti auto o box dove installare un punto di ricarica per veicoli elettrici, seguite da Forlì (61%) e Modena (60%). Altri 16 capoluoghi offrono almeno il 50% delle probabilità di trovare un’abitazione con posto auto in vendita compresi in una forbice che va dal 56% di Modena e Vicenza e il 50% di Ravenna e Udine. Tutti i grandi centri si collocano molto al di sotto di queste percentuali: Bologna (27%), Roma (21%), Torino (16%), Milano (15%), Firenze (14%), Genova (13%) e Napoli (12%). La percentuale più bassa di case con posto auto di pertinenza spettano a Palermo (11%) e Venezia (3%).