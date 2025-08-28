giovedì, 28 Agosto , 25

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio parte del biglietto vacanza”

(Adnkronos) - Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze...

Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

(Adnkronos) - Christopher Nkunku è sempre più vicino...

Rai Radio 1 cancella ‘Giù la Maschera’, Foa: “Molto amareggiato, decisione politica”

(Adnkronos) - "Ebbene sì. Quel che era inaspettato...

La musica dell’estate 2025 è (quasi) tutta italiana, in classifica un solo brano straniero

(Adnkronos) - Con l’estate che volge al termine,...
idf-diffonde-video-di-un’operazione-notturna-nel-sud-della-siria
Idf diffonde video di un’operazione notturna nel sud della Siria

Idf diffonde video di un’operazione notturna nel sud della Siria

Video NewsIdf diffonde video di un'operazione notturna nel sud della Siria
Redazione-web
Di Redazione-web

Damasco denuncia raid vicino capitale, Israele non conferma

Roma, 28 ago. (askanews) – Un filmato militare israeliano diffuso il 24 agosto mostra quelle che, a suo dire, sono truppe della 474esima Brigata impegnate in operazioni notturne nella Siria meridionale. Il ministro della Difesa israeliano ha affermato che le sue forze stanno operando in “tutte le zone di combattimento”, dopo che i media di Stato siriani hanno riferito di un raid da parte di truppe di terra israeliane vicino a Damasco.Israele, che regolarmente effettua attacchi in Siria, non ha confermato questa operazione, ma il suo ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato giovedì 28 agosto che le forze israeliane stanno operando “giorno e notte” ovunque sia necessario per la sicurezza del Paese.Se confermato, questo raid sarebbe la prima operazione di questo tipo nei pressi della capitale da quando la coalizione islamista è salita al potere a dicembre, rovesciando il presidente Bashar al-Assad nel dicembre 2024.Martedì 26, aerei israeliani hanno colpito il sito vicino a Kesweh, circa 30 km a sud di Damasco, uccidendo sei soldati siriani, secondo il ministero degli Esteri siriano.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.