idf-respinge-le-accuse:-a-gaza-non-abbiamo-sparato-nel-centro-di-aiuti-umanitari

Roma, 1 giu. (askanews) – “Nelle ultime ore sono state diffuse false notizie, tra cui gravi accuse contro le IDF (Israel Defense Forces) in merito all’apertura di fuoco contro i residenti di Gaza nell’area del sito di distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. I risultati di un’indagine preliminare indicano che le IDF non hanno aperto il fuoco contro i civili mentre si trovavano nelle vicinanze o all’interno del sito di distribuzione degli aiuti umanitari e che le notizie in tal senso sono false”. Lo riferisce sui social l’Idf “Le IDF – proseguono – stanno collaborando con l’Organizzazione Civile Americana (GHF) e con le organizzazioni umanitarie internazionali per consentire la distribuzione degli aiuti ai residenti di Gaza, e non ad Hamas. “Hamas – prosegue l’Idf – fa tutto il possibile per indebolire gli sforzi di distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza. Hamas è una brutale organizzazione terroristica che affama e mette in pericolo la popolazione per mantenere il controllo sulla Striscia di Gaza. Nell’ambito del suo comportamento brutale e dei suoi tentativi di interrompere gli aiuti umanitari, Hamas danneggia direttamente i residenti di Gaza”. “Le IDF – concludono – invitano i media a prestare attenzione alle informazioni pubblicate dall’organizzazione terroristica Hamas, come dimostrato in diversi episodi precedenti”.