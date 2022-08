“Idiota”, “piantala con il vittimismo”: Ã¨ scontro tra Salvini e Zorzi

ROMA – Tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi non corre buon sangue. I due si sono scontrati ancora una volta sui social. Questa volta ad accendere la miccia è la campagna poltica portata avanti dal leader della Lega, una linea che l’influencer ed ex gieffino chiaramente non gradisce. Su Twitter, così, il 27enne ha commentato uno degli ultimi cinguettini del politico scrivendo: “Un idiota fatto e finito”.

È bastata questa semplice frase a scatenare il botta e risposta a cui il leader del Carroccio non si è di certo tirato indietro. “Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere, buon voto anche a te”, ha scritto riprendendo il messaggio dell’avversario.

Accipicchia, addirittura “idiota”!?!

Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli Italiani a decidere, buon voto anche a te #25settembrevotoLega pic.twitter.com/SFugPrt29g — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2022

La “lite” è, poi, continuata con la replica di Zorzi: “Ma piantala con sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”. E l’influencer ha aggiunto: “Dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano?”.

Tommaso ha, infine, riportato i messaggi ricevuti su Instagram dai sostenitori della Lega e ha concluso: “Poi vai a vedere i commenti ed il più articolato ti dice di andare a mangiare le banane con il c**o. Il voto degli analfabeti è quello che mi dà fastidio, è una classe politica che rappresenta gli analfabeti”.

