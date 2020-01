Ieneyeh, il meglio di 20 anni de Le Iene arriva su Italia 1: di cosa si tratta

Lo spin-off è una dedica che Le Iene hanno voluto fare anche ad alcuni personaggi che hanno contribuito al successo del programma: da Simona Ventura a Luciana Littizzetto passando anche per Enrico Lucci fino a Luca e Paolo. Ieneyeh, infatti, prende il via proprio dal 1997 per poi arrivare fino ai nostri giorni.

Da martedì 7 gennaio 2020 alle ore 19.20 appuntamento con “ Ieneyeh “, lo speciale televisivo dedicato a Le Iene, il programma cult ideato da Davide Parenti. Si tratta di una striscia quotidiana in onda dalle 19.20 alle 20.20 dal lunedì al venerdì su Italia 1 interamente dedicata agli ultimi 20 anni di trasmissione. Un appuntamento da non perdere che riproporrà il meglio del meglio tra reportage, inchieste, servizi, ospiti e tanto altro.

Sara’ un viaggio attraverso i vent’anni di messa in onda, con i servizi che meglio hanno raccontato la storia dell’Italia e che celebrano il meglio di tutta l’attivita’ giornalistica, e non, della trasmissione. Ripercorreremo 20 anni di storia d’Italia attraverso l’archivio di tutti i nostri servizi. Ieneyeh: un tuffo nel nostro passato per capire meglio il nostro presente.

Ieneyeh anticipa Le Iene 2020: ecco quando tornano su Italia 1

L’arrivo di “Ieneyeh” si preannuncia come il primo appuntamento del 2020 per il programma cult ideato da Davide Parenti. I telespettatori, infatti, dovranno attendere fino al 13 febbraio 2020 per l’inizio della nuova stagione de “Le Iene Show” che sarà come sempre trasmesso in diretta in prima serata su Italia 1. Confermato il trio di conduttori: Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani che si alterneranno ogni settimana. L’appuntamento della domenica però sarà sposato al giovedì.

Non cambia nulla, invece, nel consueto appuntamento del martedì sera con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e la partecipazione della Gialappa’s Band. Il loro ritorno su Italia1 è fissato da martedì 25 febbraio 2020.