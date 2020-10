Ieri Gattuso con la febbre, oggi l’allusione di Alvino: l’accaduto

Piuttosto ermetico e allusivo il tweet di Carlo Alvino su Gennaro Gattuso. Il giornalista ha pubblicato la foto postata dalla società: nell’immagine si vede il mister con tanto di mascherina.

Alvino e l’allusione su Gattuso

Ieri Gennaro Gattuso è stato assente all’allenamento in quanto è stato colto da un attacco influenzale: febbre e mal di gola. Il tampone però è risultato negativo. Quest’oggi il mister ha presenziato a Castel Volturno, dunque parrebbe acqua passata… ma Carlo Alvino non è dello stesso avviso. Il giornalista infatti ha twittato in maniera un po’ sibillina ma l’allusione al Covid-19 è palese. Il reporter infatti allude alla non casualità dell’immagine scelta dalla società: la foto infatti ritrae l’allenatore con la mascherina durante l’allenamento odierno.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1319971800290349062″]

