“Ieri le distanze non erano giuste, il cambio modulo ha prosciugato l’attacco. Vi spiego”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, opinionista ed ex giocatore del Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli ieri ha cambiato modo di stare in campo, per fare le cose le devi provare. Il Napoli l’ha fatto in 3 giorni e probabilmente anche contro l’Atalanta era difficile farlo.

“Per Gattuso non era facile cambiare modulo proprio contro l’Atalanta”

Al di là di questo i numeri della partita hanno evidenziato distanze che non erano giuste. Si è passati dai 30 tiri contro lo Spezia ai 9 di ieri. Mario Rui al posto di Hysaj? Forse Gattuso ha avuto troppa paura degli esterni dell'Atalanta. Ha fatto degli esperimenti. Magari fa strano che li abbia fatti proprio in semifinale di Coppa Italia, peraltro essendo tu detentore. Non ho capito molto questo cambio seppur pratico. Credo che il Napoli debba tornare al 4-3-3. Le voci hanno influito? Possibile, il Napoli è stato incerto nell'atteggiamento. C'era il cambio modulo ma non credo che il Napoli abbia avuto paura dell'Atalanta, forse il momento ha inciso. I giocatori nello spogliatoio sentono queste cose".

