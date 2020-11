Ieri sera, lunedì 2 novembre nessun eliminato al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Come sapete il televoto di questa settimana, che vede in nomination Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini non prevede nessuna eliminazione, come già annunciato da Signorini la scorsa puntata. Come sappiamo, però, il Grande Fratello si diverte a confondere le idee ai gieffini per cui si procede come ci fosse una eliminazione.

Il pubblico ha deciso che il primo vip salvo è Maria Teresa Ruta. Ad uscire indenne dal televoto è anche Francesco Oppini, ma così anche Massimiliano Morra. Infatti stasera non è stato eliminato nessuno, ma i due concorrenti che hanno ottenuto una percentuale di preferenze più bassa, Oppini e Morra, andranno direttamente al Televoto con i nominati di stasera. Ecco Il Video Mediaset.

