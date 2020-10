Ieri sera, venerdì 23 ottobre nessun eliminato al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Il primo concorrente salvo dal televoto, che vedeva in nomination Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci è Maria Teresa Ruta. Per la sesta volta la showgirl conquista il pubblico e supera il televoto battendo le altre due gieffine.

Il secondo concorrente salvo è Dayane Mello: la modella brasiliana anche stavolta ha guadagnato il favore del pubblico.

Verdetto finale: Elisabetta Gregoraci è la prima nominata di questa sera. Il GF decide di comunicarlo all’ex velino di Striscia in una maniera davvero particolare. In verità questa sera, nessuno sarà eliminato: chi ha ricevuto meno voti- in questo caso la Gregoraci – sarà il primo che andrà in nomination assieme agli altri della serata. Ecco Il Video Mediaset.

