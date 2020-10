Ieri sera, venerdì 9 ottobre nessun eliminato al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Maria Teresa Ruta è la prima Vip salva del televoto di questa settimana che la vedeva in nomination assieme a Massimiliano Morra e Myriam Catania. Ricordiamo che in realtà nessuno uscirà stasera, ma colui che sarà ultimo nel verdetto finale sarà candidato alla nomination per la prossima settimana.

Il verdetto finale decide che Massimiliano Morra è salvo, e porta Myriam ad un nuovo televoto. Quindi la Catania è la prossima candidata al televoto nelle nuove nomination della settimana. Ecco Il Video Mediaset.

