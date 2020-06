Iezzo: “Gattuso magistrale, il Napoli deve credere alla Champions League”

Iezzo Napoli | Entusiasmo alle stelle in casa Azzurra. La conquista della Coppa Italia ha significato riscatto, gioia e serenità per tutto l’ambiente. L’ex Portiere e Capitano del Napoli, Gennaro Iezzo, dice la sua a Tmw Radio.

Su Gattuso e la partita: “Ringhio sta dimostrando di avere lo stesso livello di qualità che aveva da calciatore. La sua squadra ha un’ identità che può portare risultati importanti. Ieri gli azzurri hanno dominato tatticamente, le squadre più forti rispetto questo modo di giocare, fanno fatica a trovare spazi. In virtù di questo, sono fiducioso anche per la gara contro il Barcellona. In Champions assieme all’Atalanta può essere la mina vagante”.

Iezzo: “Il Napoli deve credere alla Champions League”

Poi sul mercato e i singoli giocatori: “Ha fatto bene il presidente ad assicurarsi Mertens per i prossimi anni, è un calciatore che fa la differenza. Il Napoli deve tenere i suoi campioni, e affiancargli giovani forti. Callejon è attaccato alla maglia e alla città. Anche lui mi terrei ben stretto, ma mi rendo conto abbia fatto già la sua scelta, e allora ringraziamolo per quello che ha fatto in questi anni. Milik ha una media goal impressionante, considerato quanto poco ha giocato a causa degli infortuni. Arek è un giocatore quasi completo, gli manca solo un pò di cattiveria. La sua situazione di mercato, è legata probabilmente anche all’arrivo di Petagna, e alla situazione non ben definita di Llorente. Complimenti a Meret, ha gran talento, a prescindere dalla concorrenza con Ospina, il futuro è suo!”.

Infine sulla prossima Champions: “Sarà molto dura la rincorsa all’Atalanta. Gli orobici sono 12 punti sopra. Ma il Napoli ha il dovere di crederci”.

