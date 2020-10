Un derby tutto campano quello che domani pomeriggio, a partire dalle 15, vedrà in campo il Napoli ed il Benevento. La squadra di Gattuso arriva da una sconfitta interna in Europa League contro l’AZ Alkmaar. Gli uomini di Inzaghi, invece, vogliono riscattare la sconfitta maturata in campionato contro la Roma. La sfida è stata analizzata anche da Gennaro Iezzo, ex portiere dei partenopei, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

CLICCA QUI PER I CONVOCATI DI GATTUSO

Benevento-Napoli, l’analisi di Iezzo

“Il Benevento è una squadra che gioca a calcio a viso aperto e non si chiuderà come, invece, ha fatto l’AZ Alkmaar. In Italia ormai ci sono tanti allenatori giovani che vogliono giocare a calcio. Per questo motivo adesso in Serie A prevale lo spettacolo e non si vedono più i cosiddetti catenacci con le squadre che si chiudono in area di rigore. Tutti cercano di giocare e dare una logica a questo sport”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Iezzo: “Il Benevento non si chiuderà come l’AZ. In A prevale lo spettacolo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento