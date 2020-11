Iezzo: “Meret e Donnarumma è la sfida tra i due portieri giovani più forti in Italia”

In casa del Napoli continua la sfida in porta con l’alternanza sempre viva tra Meret ed Ospina con l’arrivo in panchina del tecnico Gennaro Gattuso. In occasione della sfida di domani contro il Milan, in porta toccherà, con ogni probabilità, all’ex SPAL. Il motivo è legato principalmente al piccolo fastidio muscolare che ha colpito l’estremo difensore colombiano in Nazionale. In occasione della sfida di domani ci sarà quindi la sfida tra giovanissimi con Donnarumma in campo per i rossoneri.

Meret, le parole di Iezzo

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Gennaro Iezzo ha fatto il punto proprio sul dualismo tra i due estremi difensore.

“La partita contro il Milan è una partita importante per il Napoli, per capire se la squadra è da Scudetto. Non parliamo di una sfida decisiva, ma le prossime partite ci faranno capire se il Napoli è arrivato al giusto livello per conquistare lo Scudetto. Meret? Quella di domani sera sarà la sfida tra i due portieri giovani più forti in Italia. Sono due che vedo nei prossimi anni anche nella top ten dei più forti in Europa”.

