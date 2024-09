IFA 2024, il Gruppo Esprinet punta su mobilità e nuovo brand

Il COO Giovanni Testa presenta novità di Nilox, Celly e Muitomas

Berlino, 6 set. (askanews) – Il gruppo italiano Esprinet partecipa alla fiera IFA di Berlino con i suoi tre brand, Nilox, Celly e Muitomas. Il Chief Operating Officier Giovanni Testa ha presentato ad askanews le principali novità presentate in Germania.Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta, annuncia il suo ingresso nel mondo wearable con una gamma composta da tre diversi modelli di smartwatch e due auricolari sportivi, a cui si affiancheranno a Berlino il nuovo waterboard, una linea aggiornata di action cam, gli ultimi modelli di monopattini elettrici perfettamente compliant con la nuova normativa stradale e le recenti linee K e Cargo, a integrazione della famiglia di e-bike firmata Nilox.Celly, brand specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta ad IFA la rinnovata gamma di soluzioni per la ricarica rapida, così come le nuove cover per iPhone 16, i più recenti modelli di smartwatch della gamma Trainer e i cinturini per Apple Watch.Infine, all’interno di un corner dedicato, sarà possibile toccare con mano il nuovo brand lifestyle Muitomas e tutte le sue soluzioni per le piccole necessità di ogni giorno, in grado di rendere la vita più semplice e leggera. Un progetto che rispecchia valori chiari e punta a soddisfare le esigenze sempre crescenti dei consumatori moderni, che oggi più che mai ricercano convenienza e gratificazione istantanea attraverso prodotti pensati per l’utilizzo quotidiano, ma al contempo originali, pratici e creativi. “Noi abbiamo l’aspettativa di farci conoscere per Muitomas e riqualificarci nuovamente come brand legato alla mobilità per quanto riguarda il mondo sport con Nilox e il mondo della telefonia con Celly. Stiamo sicuri che i nuovi prodotti sono in linea con queste nostre aspettative. Soprattutto con lo sviluppo dei prodotti wearable di Nilox, contiamo che sarà il prodotto che ci aiuterà a far essere il top seller nel 2025”, ha concluso Testa.