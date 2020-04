Ignoffo: “Grandi emozioni con la maglia del Napoli” | VIDEO

L’ex difensore della primissima Napoli Soccer, Giovanni Ignoffo, è intervenuto in diretta a Super Sport 21, trasmissione in onda su Canale 21 a partire dalle ore 20. Nella seconda parte è intervenuto anche il campione di taekwondo Mauro Sarmiento, argento olimpico a Pechino 2008.

Ignoffo: “Emozioni stupende con la maglia azzurra”

“L’esordio in Serie A, l’Intertoto. Poi vestire la maglia del Napoli… Per me è stato un periodo molto bello, peccato per aver mancato la vittoria finale. La maglia azzurra mi ha dato emozioni importanti, le più belle forse. Tutti si ricordano di quelle gesta ed è una cosa che fa sempre piacere. Io venivo dal campionato vinto ad Avellino, poi andai a Perugia a parametro zero in Serie A. Quando Gatti andò al Napoli allora Marino individuò in me l’acquisto per vincere il campionato: Gatti fu decisivo nel puntare su di me.

Ricordo che mi ero appena sposato, quella fu la prima avventura di mia moglie lontana da casa. Quando sono entrato al San Paolo la prima volta è stato stupendo: vederlo stracolmo è stato incredibile. Ma all’epoca c’era una protesta dei tifosi contro Carraro: uno stadio pieno ma completamente in silenzio. Poi al mio gol l’esplosione di tutti i tifosi… Quando ho segnato ho provato un’emozione grandissima e rimarrà a vita nei miei ricordi”.

