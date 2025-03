Igor Cassina a Verissimo, di nuovo papà: “Si chiamerà Atena”. Il gender reveal da Silvia Toffanin

(Adnkronos) –

Igor Cassina ha condiviso a Verissimo la gioia di diventare di nuovo papà. Il campione olimpico nella specialità della sbarra a Atene 2004 è stato ospite oggi, sabato 15 marzo, nello studio di Silvia Toffanin insieme alla sua famiglia: la compagna Valentina e i due figli, Eleonora e Riccardo (nato dalla precedente relazione di Valentina).

In studio, insieme a Igor Cassina anche la compagna Valentina, che è in dolce attesa: “Sono all’inizio del settimo mese, il parto è previsto a fine giugno”, ha detto. E sulla loro storia d’amore, Valentina ha scherzato: “Anche quella è stata una gravidanza”. Igor ci ha messo nove mesi per il primo bacio: “Un po’ di pazienza serve sempre, e ancora oggi, dopo 11 anni è una donna tutta da scoprire”, ha detto il campione olimpico.

Poi il momento del gender reveal: il sesso del nascituro è stato infatti svelato, in esclusiva, nello studio di Verissimo. Per la famiglia Cassina, è in arrivo una femminuccia. Igor Cassina ha anticipato il nome della futura bimba: “Si chiamerà Atena per ricordare le Olimpiadi del 2004, che per me sono state la realizzazione di un sogno, come lo è questa bimba”, ha detto Cassina che ha sempre sognato di avere due gemelline.