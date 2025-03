Igor Tudor, chi è il nuovo allenatore della Juventus

(Adnkronos) –

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo l’esonero di Thiago Motta, il club bianconero oggi ha scelto l’ex tecnico, tra le altre, di Lazio e Marsiglia per chiudere la stagione e centrare l’obiettivo Champions League. Un profilo pensato per riportare grinta e carattere a un gruppo che sembrava ormai in rotta con le idee di Motta, e che conosce bene l’ambiente Juve, avendo vestito la maglia bianconera da calciatore. Ma chi è Igor Tudor?



Igor Tudor è un ex difensore croato, oggi allenatore, classe 1978. Da calciatore ha iniziato nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, club che lo ha lanciato nel grande calcio fino a farsi notare dalla Juventus, che lo portò a Torino nel 1998. In bianconero Tudor gioca per sei anni e mezzo, conquistando due scudetti e altrettante Supercoppe italiane. Dotato di un’ottima fisicità, Igor ha mostrato nel corso della carriera anche una buona duttilità, che lo ha portato a ricoprire diversi ruoli nella linea difensiva e a centrocampo, dove spesso è stato schierato da mediano.

Nel gennaio del 2005 viene ceduto in prestito al Siena, prima di tornare a Torino nell’estate 2006. La sua seconda parentesi alla Juventus però non è positiva, anche a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Nel luglio successivo torna all’Hajduk Spalato, dove annuncia il ritiro dal calcio giocato nel 2008. Tudor è stato anche uno dei pilastri della Nazionale croata, con cui ha collezionato 55 presenze e 3 gol, partecipando ai Mondiali del 1998 e del 2006.

Nel 2009 la carriera in panchina di Tudor comincia come vice di Edy Reja all’Hajduk Spalato, ruolo che ricopre poi anche con la Croazia nel 2012. L’anno successivo l’Hadjuk lo richiama come primo allenatore, poi Igor vola in Grecia per allenatore il Paok Salonicco, e in Turchia, dove guida Karabukspor e Galatasaray. Nel 2017 arriva la chiamata dell’Udinese, dove tornerà nel 2019, prima di allenare nuovamente l’Hajduk. Andrea Pirlo lo volle come suo vice proprio alla Juventus nel 2020, nella sua non fortunata esperienza sulla panchina bianconera, poi Tudor allenò Hellas Verona e Marsiglia, prima di tornare in Serie A. La Lazio gli affidò la panchina lo scorso anno dopo le dimissioni di Sarri, salvo poi dirsi addio in estate. Ora una nuova avventura, di nuovo in bianconero.