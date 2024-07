igt-presenta-il-rapporto-di-sostenibilità-2023-per-l’italia

Sforzo permanente in comunicazione iniziative per valorizzazione e protezione persone

Roma, 11 lug. (askanews) – IGT Lottery è parte del Gruppo International Game Technology Plc (IGT), che opera nel settore del gioco regolamentato in più di 100 giurisdizioni nel mondo. L’Azienda è l’operatore principale a livello nazionale nel settore delle lotterie e gestisce lotterie istantanee (Gratta e Vinci, Lotteria Italia) e giochi numerici a quota fissa (Gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDay) in regime di esclusiva. Un’efficace governance di sostenibilità coordinata a livello globale e il Piano di Sostenibilità “IGT: Inspiring Global Transformation” garantiscono che priorità e target inerenti alle tematiche ESG rappresentino un adeguato contributo al raggiungimento di 11 sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) identificati dalle Nazioni Unite.

Il programma globale Sustainable PlayTM rappresenta l’impegno di IGT verso la sostenibilità attraverso uno sforzo permanente nella comunicazione delle iniziative per la valorizzazione e protezione delle persone, la promozione della responsabilità, il supporto alla comunità e la promozione della sostenibilità lungo la catena del valore.

La valorizzazione e protezione delle persone.

Garantire salute e sicurezza fisica e mentale sul posto di lavoro, sostenendo un adeguato equilibrio tra vita professionale e personale, e promuovere un impiego gratificante, attraverso programmi di formazione e sviluppo e partnership con istituzioni locali sono gli obiettivi strategici funzionali alla crescita sostenibile dell’Azienda che concorrono a realizzare l’ambizione di diventare la prima scelta per i talenti del futuro. Policy e procedure aziendali inerenti a equo trattamento, prevenzione e contrasto alla discriminazione e protezione dei diritti umani individuali e collettivi, sono allineate con gli standard più riconosciuti.

Nel 2023 IGT Lottery ha conseguito numerosi riconoscimenti, tra i quali: o Certificazione Top Employer, per il secondo anno consecutivo, per gli elevati standard nella gestione delle Risorse Umane e le politiche volte a favorire il benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro; o Certificazione Gender Equality Assessment, conseguita a livello “Excellent”, per le politiche interne relative alla parità di genere; o Certificazione UNI/PdR 125:2022, l’unico standard nazionale in materia di parità di genere, per lo sviluppo di politiche inclusive e rispettose delle competenze femminili; o Certificazione ISO 30415:2021 – Human Resources Management – Diversity and Inclusion, per l’attenzione ai temi dell’inclusione e valorizzazione delle diversità nell’ambiente di lavoro.

La promozione della responsabilità.

La sostenibilità nel settore dei giochi regolamentati si esprime attraverso la promozione di un ambiente di gioco positivo e la collaborazione con i rivenditori e gli enti regolatori e concessori, con l’ambizione di offrire un gioco divertente per tutti. Integrità e piena conformità normativa integrano la necessità di assicurare i più alti livelli di sicurezza e qualità di prodotti e servizi e di protezione del giocatore. IGT adotta un processo di risk management finalizzato a garantire un’adeguata comprensione di quei rischi in ambito ESG che possano ostacolare il raggiungimento di obiettivi strategici, finanziari e operativi. Tutti i prodotti, programmi e politiche interne integrano strumenti di gioco responsabile. Tra i principali risultati conseguiti nel 2023, sono compresi: o Attività di valutazione rischi ESG, che considera la relazione tra temi materiali e obiettivi strategici di sostenibilità, aggiornamento dell’inventario dei rischi e definizione degli impatti ESG per rischi esistenti; o Conferma dell’allineamento di certificazione con lo standard di Gioco Responsabile di European Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA).

Il supporto alla comunità.

L’ambizione di rappresentare un partner di valore per il Paese si riflette nell’impegno a promuovere lo sviluppo delle comunità attraverso progetti di formazione per le nuove generazioni, di avanzamento digitale, inclusione sociale e tutela del patrimonio artistico-culturale. Nel 2023 IGT ha realizzato importanti iniziative, tra le quali: o Un progetto incentrato su materie STEM per la promozione dello sviluppo tecnologico e di competenze per i giovani, al fine di creare un gruppo di talenti futuri e sostenere le comunità svantaggiate; o Il progetto di brand urbanism Tunnel Boulevard a Milano, finalizzato al rinnovamento di spazi nel tessuto urbano attraverso interventi di ristrutturazione, riqualificazione, Street Art e sport a beneficio della cittadinanza.

La sostenibilità lungo la catena del valore.

IGT ha avviato un percorso nella lotta al cambiamento climatico, migliorando l’efficienza energetica di attività e uffici e scegliendo fonti rinnovabili, nella promozione della circolarità di prodotti e di processi, riducendo l’inquinamento generato dalle emissioni in atmosfera.

I principali risultati del 2023 comprendono:

o La validazione degli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra lungo la catena di fornitura da parte della Science Based Targets initiative (SBTi), funzionale allo sviluppo del Piano di Decarbonizzazione; o Le iniziative finalizzate alla riciclabilità di materiali plastici e all’utilizzo di carta certificata FSC®, che si aggiungono a numerosi progetti di efficientamento energetico.