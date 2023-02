IIC Amsterdam e Ambasciata L’Aia presentano l’Italian Design Day

Si svolgerà il 9 marzo

Roma, 28 feb. (askanews) – L’Ambasciata d’Italia all’Aia e l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam presentano “IDD – Italian Design Day 2023”, che avrà luogo il 9 marzo 2023 alle ore 18:00 all’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.

L’Italian Design Day nel mondo (IDD) è un evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dal 2017, dedicato al design italiano e alla promozione dei suoi talenti nel mondo.

Come nelle passate edizioni è stato scelto un tema, quest’anno si tratta di “La qualità che illumina. L’energia del design per le persone e per l’ambiente”, un tema in linea con le precedenti edizioni che riflette la crescente attenzione globale verso la sostenibilità in tutti i settori.

L’Italian Design Day è un progetto lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è il risultato di un proficuo lavoro di squadra con MiBACT, MISE, Agenzia ICE, Confindustria, Associazione per il Design Industriale (ADI), Fondazione ADI-Compasso d ‘Oro, Federlegno Arredo, Salone del Mobile Milano e Triennale Milano.

Le Ambasciate Italiane e gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo ospitano gli “ambasciatori del design” che presentano il meglio del design italiano.

Quest’anno gli architetti Giovanni Bellotti e Alessandra Covini dello Studio Ossidiana di Rotterdam sono gli “ambasciatori del design italiano” nei Paesi Bassi e presentano:

INIZI CONTINUI

Inizi Continui, il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata e agli incontri che la seguiranno, è il modo in cui vorremmo parlare di design oggi: un lavoro di dialogo e traduzioni, in cui il progetto diventa lingua comune tra autori e conoscenze diverse. Verbo oltre che oggetto, il design lega persone e materiali, lavoro e idee, non produce solo oggetti ma conoscenza e relazioni.

Quest’anno l’Italian Design Day sarà sia un momento di celebrazione del design italiano sia l’inizio di una serie di incontri con progettisti, curatori, artisti, artigiani e produttori, che si terranno durante l’anno, programmati dall’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam in collaborazione con lo studio Ossidiana.

Insieme, parleremo di design come forma di coltivazione, di cura verso materiali, persone, e altri animali. Ciascun incontro sará la continuazione di un dialogo e l’inizio di progetti e conversazioni future.

