IIC Lima: concerto sinfonico per chiudere la stagione 2022

Organizzato anche su Youtube

Roma, 22 dic. (askanews) – Il 16 dicembre l’Istituto Italiano di Cultura di Lima, ufficio culturale dell’Ambasciata d’Italia in Perú da sempre intensamente impegnato in progetti di cooperazione culturale, ha offerto uno straordinario concerto sinfonico a chiusura degli eventi culturali proposti nel 2022.

Per l’occasione l’Auditorio Santa Ursula, riconosciuta sede di concerti sinfonici e di musica classica, ha accolto quasi seicento spettatori. Essi hanno potuto apprezzare le note dell’Orchestra Filarmonica de la Esperanza, composta da 44 elementi di alto livello musicale, impegnati nell’interpretazione di famosi brani del repertorio sinfonico italiano ed europeo, il tutto sotto la direzione del Maestro Matteo Pagliari, importante direttore d’orchestra italiano di lungo corso stabilitosi in Perú.

Clamorosa l’interpretazione al piano della solista Maestra Marcella Mazzini. Venuta dal Cile apposta per il concerto, ha suonato magistralmente il Concerto per Piano e Orchestra Op. 54 in La minore di Robert Schumann. La famosa pianista peruviana, premiata come Professoressa Emerita dell’Università de Concepción, di fronte alla interminabile standing ovation di tutto il pubblico presente, emozionata ha offerto un bis suonando il Blumenstück, Op. 99 di Schumann. Da tempo il piano Fazioli dell’Istituto Italiano di Cultura, trasportato all’Auditorio Santa Ursula per fare bella mostra di sé apposta in questa magnifica occasione, non era suonato da un interprete della statura di Marcella Mazzini.

Il concerto si è svolto in presenza e, per far sì che che la bellezza di un evento musicale tanto importante potesse arrivare a tutti indistintamente, l’Istituto Italiano di Cultura ha organizzato la diretta del concerto sulla piattaforma Youtube mediante il proprio canale @iiclima6568, dove chiunque, in qualunque momento, lo può ascoltare.

Oltre al Concerto per piano e orchestra di Schumann, interpretato dalla Maestra Mazzini, il programma ha incluso altri brani musicali iconici dedicati all’Italia:

– Gabriel’s Oboe dell’immenso compositore Ennio Morricone, dalla colonna sonora del film Mission.

– L’iconico Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

– La Sinfonia N° 4, Italiana, di Félix Mendelssohn.

Con questo indimenticabile concerto sinfonico l’Istituto Italiano di Cultura chiude la sua programmazione artistica e culturale, totalizzando più di 100 eventi realizzati nel 2022.

Parte della programmazione culturale dell’Istituto Italiano di Cultura confluisce nella Nuova Programmazione Italiana del teatro Pirandello, attiva nella sua prima edizione nel 2022, con 14 importanti progetti artistici, musicali e teatrali realizzati sotto la guida di maestri italiani di riconosciuto valore.

L’Istituto Italiano di Cultura sta preparando per il 2023 la seconda edizione della Nuova Programmazione Italiana del teatro Pirandello, e intanto accoglie il pubblico con nuovi eventi e con tre mostre, una di fotografia sulla Sicilia, una seconda dello scultore Giacomo Rizzo e una terza di arte visiva, realizzata dalla giovane artista Elena Mazzi. Le mostre resteranno aperte sino al 21 di gennaio negli spazi dell’Istituto (piú dettagli sul sito www.iiclima.esteri.it).

continua a leggere sul sito di riferimento