IIC Lione, domani viaggio nel sistema solare con scienziati Esa

Per la Giornata italiana dello Spazio con Ferri e Accomazzo

Roma, 14 dic. (askanews) – Un viaggio nel sistema solare attraverso le principali tappe, passate e future, dell’esplorazione spaziale. E’ la proposta dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione per la Giornata Nazionale dello Spazio.

Per raccontare l’avventura italiana ed europea nel cosmo, domani alle 18.30, all’università cattolica di Lione, sono stati invitati due scienziati dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Paolo Ferri e Andrea Accomazzo (nella foto, credit Esa).

L’appuntamento è una sorta di “reunion” del team Rosetta, la celebre missione dell’Esa che ha portato, per la prima volta, una macchina costruita dall’uomo a posarsi su una cometa per studiarne le caratteristiche (ritenute fondamentali per lo sviluppo della vita nell’universo).

Ferri e Accomazzo erano, rispettivamente, responsabile della missione e direttore di volo (attualmente il primo è in pensione ed è diventato autore di libri di divulgazione scientifica, mentre il secondo è stato nominato Capo Divisione Missioni Solari e Planetarie Esa).

Al pubblico di Lione i due scienziati non racconteranno solo l’odissea nello spazio della sonda Rosetta (10 anni di volo, 7 miliardi di km percorsi prima dell’incontro ravvicinato con la cometa), ma anche di altre importanti spedizioni spaziali a cui hanno contribuito negli ultimi anni come Venus Express, ExoMars, Solar Orbiter, Bepi Colombo.

Nel menù della conferenza, moderata dal giornalista scientifico Claudio Rosmino, non mancheranno naturalmente temi come il prossimo ritorno sulla Luna e l’obiettivo Marte.

All’evento presenzieranno anche diversi ricercatori italiani, che lavorano in vari settori scientifici nella regione del Rodano Alpi.

Durante la tappa in terra francese, Ferri e Accomazzo terranno anche una conferenza sulla conquista italiana ed europea dello spazio, riservata agli studenti italiani di scuola media e liceo della Scuola Internazionale di Lione (Csi Lyon).

