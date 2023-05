IIC Los Angeles: Paola Minaccioni e “Dal vivo sono molto meglio”

Il 9 maggio al The Hudson Theaters di LA

Roma, 3 mag. (askanews) – Tutti personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento.

Dal Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo.

L’Istituto italiano di cultura annuncia che Minaccioni sarà in scena all’The Hudson Theaters di Los Angeles il 9 maggio.

Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica.

Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio!

Dopo aver studiato recitazione presso la prestigiosa scuola di cinema Centro Sperimentale di Cinematografia, ha iniziato a recitare in teatro con la Compagnia Attori e Tecnici di Roma, recitando in pièce da Chechov a Comencini e Ozpetek. Attualmente è protagonista nello spettacolo teatrale “L’attesa” con Anna Foglietta e diretto da Michela Cescon.

Paola Minaccioni ha scritto e recita nel suo one woman show “I am so much better live” (Dal Vivo Sono Molto Meglio) che sta girando l’Italia e gli Stati Uniti.

È conduttrice radiofonica e televisiva, attrice e imitatrice (610; Il ruggito del Coniglio -RaiRadio2, Parla con lei; Mai Dire Martedì; The Show Must Go Off). In TV è anche membro ricorrente del cast di diverse serie di successo.

Debutta sul grande schermo nel 1993 con il lungometraggio “Le donne non vogliono più”. Negli anni ’90 divide il suo tempo tra teatro e cabaret, partecipando a numerosi progetti importanti, collaborando con attori italiani come Federica Cifola e Lillo & Greg, tra gli altri.

È tornata al cinema nel 2003 con il lungometraggio “Sacred Heart” diretto dal pluripremiato regista italo-turco Ferzan Ozpetek, tra cui “Hamam”, “Le fate ignoranti” e “Mine vaganti”. È poi apparsa in film tra cui “Fascisti su Marte” (2006), “Notte prima degli esami – oggi” (2006), “Cemento armato” (2007), “Un’estate al mare” (2008), “Ex” ( 2009), “Mine vaganti” (2010), “Faccio un salto all’Avana” (2011).

La sua interpretazione in “Magnifica presenza” (2012) di Ozpeteck le è valsa un Globo d’Oro e una nomination ai Nastri d’Argento degli Oscar italiani. In seguito ha vinto il Nastro d’Argento nel 2014 come migliore attrice non protagonista per un altro film di Ozpeteck, “Allacciate le cinture di sicurezza”.

Il Kairos Italy Theatre di New York City insieme all’italiana KIT Italia e alla Casa Italiana Zerilli-Marimò alla NYU presentano la decima stagione di “In Scena! Italian Theatre Festival NY”, il festival del teatro italiano che si svolge in tutti e cinque i distretti di New York.

Quest’anno il festival torna a Boston, mentre si sposta per la prima volta a Los Angeles, Detroit e San Diego. L’ingresso a tutti gli spettacoli e gli eventi del festival è gratuito.

