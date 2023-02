IIC Los Angeles: una mostra dedicata a Gianfranco Ferré

Fino al 15 maggio

Roma, 20 feb. (askanews) – Fino al 15 maggio l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles mette in mostra un pezzo della storia della moda italiana nell’esposizione “Gianfranco Ferré. Design Principles”, curata dal Centro di Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano costituito a dicembre 2021 a seguito della donazione della famiglia Ferré.

L’esposizione esplora l’approccio unico di Gianfranco Ferré attraverso una selezione di disegni e di capi iconici, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva arricchita dalla connessione digitale con l’archivio Ferré attraverso immagini e video che approfondiscono il racconto stesso della mostra.

Nel “drawings wall” i disegni dello stilista accompagnano il pubblico in un viaggio alla scoperta della visione del fashion design di Ferré, inteso come processo dinamico frutto di continua ricerca di sintesi tra arte e scienza.

I disegni sono raggruppati in sezioni tematiche (il corpo, la materia, il colore, il dettaglio, il volume, il movimento) lungo un itinerario in cui i principi del design si materializzano nelle infinite variazioni sull’archetipo della camicia bianca: vera e propria icona dell’opera creativa dello stilista. Un capo familiare che partecipa nel nostro quotidiano rispondendo alle esigenze del vivere contemporaneo, ma che allo stesso tempo rappresenta una pagina bianca da manipolare e trasformare attraverso l’infinito afflato creativo del fashion designer.

L’inaugurazione tenutasi mercoledì 8 febbraio, alla presenza della Console Generale d’Italia a Los Angeles, Silvia Chiave, del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, Emanuele Amendola, e delle curatrici della mostra Paola Bertola e Rita Airaghi, ha visto anche gli interventi di Dennita Sewell, docente dell’Arizona State University, esperta di moda e già curatrice delle mostre “Gianfranco Ferré e The White Shirt According to Me. Gianfranco Ferré”, David Paul e Nick Verreos, co-chairs del dipartimento di Fashion Design, Fashion Design Advanced Study, Film & TV Costume Design presso il Fashion Institute of Design & Merchandising di Los Angeles.

