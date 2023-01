IIC Marsiglia: incontro con illustratori Piaggio e Agnello Modica

In occasione mostra Eccellenze italiane la nuova generazione di illustratori italiani per bambini

Roma, 9 gen. (askanews) – L’Istituto italiano di cultura di Marsiglia in occasione della mostra Eccellenze italiane la nuova generazione di illustratori italiani per bambini, organizza un incontro con gli illustratori Alice Piaggio e Giacomo Agnello Modica.

L’incontro si svolgerà il 19 gennaio dalle 18 alle 19 presso la sede dell’IIC.

Alice Piaggio – Genova, 1991 – Frequenta l’Accademia Belle Arti a Genova e nel 2007 è selezionata per il corso di Illustrazione ISIA di Urbino. È cofondatrice di “Pelo magazine” la rivista che dedica ogni numero ad un tema e lo sviluppa grazie all’intervento di tanti illustratori e scrittori.

Nel 2019 il suo lavoro di illustratrice riceve il riconoscimento del premio “Illustri” un premio nazionale che vede la collaborazione di AIAP-Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva.

Nel 2020 pubblica con la casa editrice Risma, un nuovo progetto di editoria “partecipata”, un’editoria di comunità che si rivolge al lettore con proposte nuove e ripescaggi di grandi libri dimenticati, come Le Avventure di Fiammiferino, del grande inviato Luigi Barzini.

Giacomo Agnello Modica – Capriate San Gervasio/Bergamo, 1995 – E’ cresciuto disegnando e ha poi frequentato il Liceo Artistico “Simone Weil” di Treviglio, in provincia di Bergamo.

Ha completato la sua formazione a Milano, seguendo i corsi di Illustrazione editoriale Mimaster e di Graphic e Motion Design alla Bauer.

Presto messo al lavoro da più case editrici, nel 2019 appaiono due albi illustrati per le Edizioni Corsare di Perugia. Il primo vede la firma di Gabriele Clima, autore di spicco della letteratura per ragazzi e giovani adulti, mentre nel secondo l’illustratore rende un personale omaggio alla nipotina Anita.

Per Uovonero si cimenta con una storia di Mirco Zilio e per la fiorentina Rrose Selavy è in coppia con Andrea Satta. Il suo lavoro è richiesto per le cover di grandi case editrici. Frequenta la ritrattistica per passione personale, passione che trova riscontro professionale per riviste e commissioni private.

