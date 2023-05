IIC Monaco presenta mostra di Senatore: We Rise by Lifting Others

La più grande personale dell’artista, visitabile fino al 10 settembre

Roma, 3 mag. (askanews) – Il Museo Villa Stuck, in collaborazione con il Museum der Moderne di Salisburgo e Generali Foundation, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura Monaco di Baviera, allestisce la più grande mostra personale dell’artista Marinella Senatore, realizzata sino ad oggi, come progetto in due capitoli, esposti contemporaneamente in entrambe le città: WE RISE BY LIFTING OTHERS.

Le due presentazioni si completano a vicenda e offrono una panoramica dell’opera di Senatore. Vengono affrontate tematiche relative alla tensione tra individuo e collettività, la nostalgia e l’appartenenza, l’inclusione socio-politica e forme alternative di organizzazione, nonché al potenziale trasformativo dell’arte.

Oltre a numerosi disegni, collages, striscioni e installazioni luminose, a Monaco di Baviera sarà allestito uno spazio progettuale aperto che potrà essere utilizzato sia individualmente sia nell’ambito dei seminari proposti.

Inoltre, vecchi progetti saranno riattivati attraverso installazioni partecipative nel museo, come la biblioteca aperta “The Word Community Feels Good” e lo studio cinematografico “Rosas Movie Set”.

Una mostra in due capitoli

Accanto ai progetti processuali, concepiti come installazioni partecipative o come azioni nello spazio pubblico, il suo lavoro comprende disegni, collages, fotografie, tessuti, composizioni sonore, film, dipinti, piccole sculture e installazioni luminose, le cosiddette luminarie, alcune delle quali create in collaborazione.

Le opere individuali sono collegate ai grandi progetti partecipativi. Spesso l’artista utilizza materiali vari portati dai partecipanti. I disegni testimoniano anche le sue esperienze di attivista internazionale, anche se a volte utilizza ritagli di giornale o fotografie iconiche come modelli. Molte delle opere riportano slogan letterari, filosofici e politici.

Viste e lette insieme, si completano a vicenda e ampliano il loro potenziale significato attraverso un nuovo contesto: We Rise by Lifting Others è diventata una dichiarazione di intenti.

Marinella Senatore (nata nel 1977) è una protagonista nell’ambito dell’arte contemporanea. Con i suoi progetti crea luoghi in cui le persone possono sviluppare qualcosa insieme, dispiegando la loro creatività.

Secondo la tradizione dell’agorà greca, del foro romano o della piazza principale locale, l’artista crea i presupposti per rendere possibili e accompagnare questi incontri. La sua arte crea una dimensione pubblica. Incanala l’energia interpersonale per creare una comunità e rendere il progetto artistico una base per la costruzione di un’identità.

Insieme si girano filmati, si scrivono radiocronache o si progettano spettacoli di danza. Quando l’artista parla del suo lavoro, non elenca le opere create, bensì le persone che hanno preso parte al progetto: nel frattempo, in tutto il mondo, sono oltre sette milioni.

La scuola di danza narrativa

The School of Narrative Dance è stato rappresentato in tutto il mondo per oltre dieci anni: il progetto è anche una componente centrale della mostra di Marinella Senatore a Monaco di Baviera. L’artista cerca persone di ogni età e provenienza e invita specificamente gruppi che sono raramente presenti nelle istituzioni culturali o che devono lottare per il riconoscimento sociale.

La sfilata avrà luogo il 23 luglio a Monaco di Baviera, a Salisburgo il 24 giugno.

continua a leggere sul sito di riferimento