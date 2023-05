IIC Monaco presenta “Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi

Incontro con l’autrice il 25 maggio

Roma, 3 mag. (askanews) – L’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera presenta “Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi, edito in Italia da Harper Collins e in via di pubblicazione in Germania per Penguin Randomhouse.

Il 25 maggio presso la sede dell’Istituto si svolgerà un incontro con l’autrice in lingua italiana e tedesca.

Pubblicato in Italia nel 2021 e vincitore, nello stesso anno, del Premio Scerbanenco, Questo giorno che incombe è liberamente ispirato a un evento di cronaca realmente accaduto: la sparizione di una bambina, a Bari, nel palazzo dove l’autrice è cresciuta.

Con una lingua appassionata e incalzante, e un ritmo avvincente che lascia il lettore senza fiato, Questo giorno che incombe racconta di Francesca che, da Milano, si trasferisce in un quartiere residenziale alle porte di Roma con suo marito e le due bambine.

Una famiglia felice ed una vita radiosa, perfetta, nella quale si schiude d’improvviso una crepa, uno strappo, che a poco a poco si apre fino a spalancarsi svelando, in un crescendo continuo, gli abissi dell’animo umano.

Antonella Lattanzi vive e lavora a Roma. È scrittrice e sceneggiatrice. Ha pubblicato i romanzi Devozione, Prima che tu mi tradisca, Una storia nera e Questo giorno che incombe.

Tra le sue sceneggiature: Fiore di Claudio Giovannesi e Il campione di Leonardo D’Agostini. Il film tratto da Una storia nera, di cui è autrice anche della sceneggiatura, diretto da Leonardo D’Agostini, è in post-produzione.

Nel marzo 2023 è uscito il suo nuovo romanzo per Einaudi, Cose che non si raccontano. Scrive per La Lettura del Corriere della Sera. È tradotta in oltre dieci Paesi.

continua a leggere sul sito di riferimento