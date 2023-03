Ikea apre primo il Xs store d’Italia: 100 dipendenti e 9mila mq a Fiumicino

Nella Capitale nei prossimi mesi in arrivo anche due Plan and order

Milano, 24 mar. (askanews) – Ikea porta in Italia il primo Xs store: il debutto di questo nuovo format a Fiumicino all’interno del Centro commerciale The Wow Side/ex Centro Leonardo. Con 9.000 metri quadrati di superficie e oltre 100 persone impiegate, il nuovo punto vendita, più piccolo rispetto alle “Blue box” (gli store tradizionali), proporrà più di 2.300 complementi di arredo oltre ad avere una planning area per progettare casa avvalendosi del supporto di un co-worker.

Quello di Fiumicino è il settimo Xs store al mondo dell’azienda svedese, il primo nel nostro Paese dove nei prossimi mesi arriveranno altri due Plan&Order point. “L’Italia si conferma uno dei mercati di riferimento per Ikea e Roma, in particolare, rappresenta il teatro ideale in cui sperimentare nuovi formati capaci di rispondere alle nuove esigenze della società. In questo contesto, l’inaugurazione del nuovo XS Store di Fiumicino rappresenta una tappa importante nel percorso per essere sempre più accessibili e a misura del cliente – ha detto Asunta Enrile, country retail manager Ikea Italia – che proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura di due nuovi Plan&Order point nella Capitale. Ogni cittadino romano potrà così incontrarci grazie ad un’ampia offerta che unisce al canale e-commerce, la presenza capillare sul territorio di touch point fisici differenti”.

Il nuovo store è facilmente raggiungibile non solo da Fiumicino, ma anche in treno dalle principali stazioni romane (Tuscolana, Tiburtina, Trastevere, Ostiense). All’interno del nuovo negozio sono previsto l’Angolo della circolarità per chi vorrà dare una seconda vita agli articoli Ikea e lo “Swedish Deli” dove gustare i sapori della cucina svedese: specificamente studiato per gli XS store, questo spazio è caratterizzato da una forte identità che traspare soprattutto dalla sua offerta food. Su Roma Ikea conta due “scatole blu” ad Anagnina e Porta di Roma, inaugurate rispettivamente nel 2000 e nel 2005, a cui si sono aggiunti nel 2017 il Pop up store di Piazza San Silvestro e nel 2019 il Planning studio di Gregorio VII.

In occasione della nuova apertura, Ikea Italia supporterà anche chi non ha una casa, fornendo gli arredi alla casa di accoglienza per persone senza dimora “Santa Maria degli Angeli” presso la parrocchia Aeroportuale di Fiumicino.

