Ikea, sempre più estesa la rete di ricarica per veicoli elettrici

Roma, 14 mag. (askanews) – Ikea Italia, “In linea con la propria strategia di sostenibilità a lungo termine, che ha come obiettivo principale quello di diventare un business circolare e con un impatto positivo sul clima entro il 2030”, annuncia l’estensione dell’installazione della sua rete di punti di ricarica per veicoli elettrici che sarà completata pienamente entro la fine del 2026. Questa iniziativa è frutto della collaborazione con Plenitude, attraverso la controllata Plenitude On The Road, che si occupa della installazione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica.

Sono circa 250 le colonnine Plenitude On The Road che visitatori, co-worker e fornitori potranno utilizzare all’interno delle aree parcheggio degli store IKEA di tutta Italia per rifornire i propri veicoli di energia elettrica certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

“In IKEA la mobilità sostenibile rappresenta una leva di primaria importanza nella strategia di sostenibilità e riteniamo cruciale incentivare l’impiego di mezzi a zero emissioni” afferma Laura Tondi, Country Sustainability Manager di IKEA Italia. “Attraverso l’installazione di nuove stazioni di ricarica, offriamo a tutti un’opzione pratica e facilmente accessibile, in linea con la nostra roadmap di sostenibilità.”

La sinergia con Plenitude, sottolinea Ikea “è un esempio concreto di come la collaborazione tra aziende possa accelerare l’adozione di soluzioni sostenibili su larga scala, fornendo una rete di ricarica affidabile e tecnologicamente avanzata a beneficio della comunità”.